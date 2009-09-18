Financial Times: Ющенко убеждает МВФ не давать деньги Украине

Президент Украины обвинил Международный валютный фонд в излишне снисходительном отношении к правительству премьер-министра Юлии Тимошенко, его соперницы на президентских выборах в следующем году. Об этом пишет влиятельное британское издание "Financial Times".

Корреспондент газеты считает, что комментарии украинского Президента грозят втянуть МВФ и других иностранных заимодателей Украины во внутреннюю хаотическую политическую ситуацию.

Издание замечает, что Президент неоднократно обвинял правительство Тимошенко в популистской политике, ссылаясь на то, что оно не повысило цены на природный газ для бытовых потребителей до рыночного уровня, и нереальный бюджет на этот и следующий год. „Ни Всемирный Банк, ни МВФ так и не выполнили ту работу, которая была предусмотрена... и не смогли заставить правительство провести реформы", – цитирует газета упреки Ющенко.

"Financial Times" отмечает, что Президент сделал свой комментарий именно в то время, когда МВФ размышляет над предоставлением Украине этой осенью четвертого транша стенд-бай займа в размере $16,4 миллиарда, утвержденного прошлой осенью. Приблизительно $11 миллиардов, которые уже получил Киев из этого пакета, помогли поддержать нестабильный банковский сектор страны и сохранить курс валюты относительно стабильными. Прошлой осенью, когда разгорелся глобальный финансовый кризис, украинская гривня потеряла 40 процентов своей стоимости и до сих пор остается в напряженном состоянии.

"МВФ стремится оставаться подальше от ядовитой украинской политики, но четвертый транш считается жизненно необходимым для Украины, чтобы удержаться на плаву в ближайшее время. В первой половине 2009 года внутренний валовой продукт в стране упал на 18 процентов.

МВФ очень сдержанно относится к политическому беспорядку в Киеве, они отказались подтвердить или отрицать широко распространенные обвинения политиков и репортажи-расследования в новостях, предполагающие, что часть этого пакета помощи была использована ненадлежащим образом", - пишет издание.

Газета также приводит мнение главы представительства банка „Renaissance Capital” в Украине Питера Ванхекке: „С приближением выборов ясно, что по всем основным вопросам „крики” политиков только усилятся. Однако, я ожидаю, что позиция МВФ будет оставаться последовательной, и что фонд не откажется от своих условий, одновременно проявляя рациональную долю гибкости, особенно сейчас, когда в украинской экономике появляются признаки восстановления.”