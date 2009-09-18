Луценко передал руководству Нацбанка, что кто-то должен сесть

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что виновные в разграблении банковской системы Украины должны сесть в тюрьму.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецке на пресс-конференции министр подробно рассказал о махинациях, которые раскрыли правоохранители в деятельности банковской системы страны, и заявил, что виновные должны понести уголовную ответственность.

При этом он опроверг критику, которая сегодня прозвучала в его адрес из уст первого заместителя главы Национального банка Украины Анатолия ШАПОВАЛОВА. «Господин ШАПОВАЛОВ сегодня заявил, что все мои заявления сводятся к тому, чтобы дорваться до печатного станка. Честное слово, мне не нужен его печатный станок», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. И продолжил: «У меня только вопрос: кто ответит за миллиарды расхищенных денег поднадзорными им коммерческими банками? И второй вопрос – кто из его подчиненных проводил аудит залога коммерческих банков, когда выдавал 100 млрд. грн. рефинансирования?».

Глава МВД отметил, что сумма в 100 млрд. грн. достаточно большая: «100 млрд. грн. рефинансирования – это столько, сколько имеют все местные советы по всей Украине, то есть, это еще один местный бюджет. Донецкий областной совет, Ровенский областной совет, все областные советы имеют денег для содержания учителей, врачей, дорог, всех коммунальных служб столько же, сколько Национальный банк выдал коммерческим банкам».

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что неизвестно, на что реально были потрачены эти средства: «Кто почувствовал эти деньги? Промышленность получила кредит? - Нет. Население получило возврат депозитов? - Нет. Где эти деньги? Вот этот вопрос мы задаем руководству НБУ».

Министр подчеркнул, что кто-то должен ответить «за бездеятельность, за невыполнение своих служебных обязанностей».

Он еще раз повторил, что «кто-то, и не один, должен сесть, иначе эта грабительская система и дальше будет продолжаться».

«Безусловно, мне говорят – можно подорвать стабильность валюты такими заявлениями, я спрашиваю – а молчанием мы национальную валюту уже не доугробили, тишиной, когда делаем вид, что ничего не происходит, когда миллиарды растягиваются, мы не доводим до полного краха не только украинскую экономику?», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о наличии фактов для возбуждения уголовного дела в отношении высших должностных лиц Национального банка Украины.

Заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО 11 сентября заявил, что подает в отставку в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, проводимой руководством Нацбанка. Он также заявил, что Национальный банк Украины на сегодня не является независимой структурой, он втянут в политические и коммерческие схемы.

Ю.ЛУЦЕНКО в интервью одному из изданий сообщил, что первый заместитель главы Национального банка Украины А.ШАПОВАЛОВ 14 сентября уже дал первые показания относительно возможных финансовых махинаций в НБУ.

“Да. Гражданин ШАПОВАЛОВ Анатолий Васильевич вчера давал первые показания в присутствии своего адвоката и будет на допросе в четверг”, - сказал министр.

Он также сообщил, что 15 сентября на допросе была заместитель начальника Управления НБУ по Киеву и Киевской области Ольга ГАЛЯНТ.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, круг людей, которые будут вызваны следователем, планируется расширить. «Думаю, что практически все должностные лица и руководство Нацбанка, в чьи функциональные обязанности входят надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков, а также лица, причастные к подготовке решений по рефинансированию банков, будут допрошены в рамках нескольких уголовных дел, которые ведет Главное следственное управление МВД. Причем ведет давно», - сказал министр.