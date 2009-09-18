Екатерина Ющенко считает, что у ее мужа есть все шансы выиграть выборы

Супруга Президента Украины, Екатерина Ющенко считает, что у ее мужа есть все шансы во второй раз занять президентское кресло. Об этом она рассказала в интервью Украине молодой.

"Абсолютно. Ведь он выполнил обещания своей предвыборной кампании. Он — единственный кандидат, который своими действиями доказал, что он будет всегда стоять на защите интересов Украины. Он — единственный, кому сегодня это можно доверить.

И когда сегодня другие сосредоточивают свои усилия на разрушении, он созидает, строит и возрождает вещи, которые будут влиять на поколение будущих украинцев. И я вижу, что украинцы начинают это понимать" - сказала госпожа Ющенко.