Будущий президент ликвидирует Госуправление делами

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает целесообразным ликвидировать Государственное управление делами, а все его объекты переподчинить отраслевым ведомствам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ выразил в эфире «5 канала».

«Я надеюсь, что следующий Президент, имею уверенность, что Юлия ТИМОШЕНКО будет Президентом, безусловно, будет идти на то, чтобы ликвидировать такого монстра, как Государственное управление делами, и направить все образовательные учреждения в Министерство образования, а все медицинские - в Министерство здравоохранения. Это будет правильно», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер-министр напомнил, что в свое время действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещал во время предыдущей избирательной кампании расформировать Госуправление. «Зачем Президенту такая собственная империя? Я помню, когда ЮЩЕНКО во время избирательной кампании (я как раз тогда работал одним из руководителей в штабе) обещал, что как только станет Президентом, то Государственное управление будет ликвидировано», - добавил он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство планирует в 2010 году увеличить расходы на содержание учреждений образования, культуры и охраны здоровья, которые находятся в подчинении Государственного управления делами. «Сегодня нет другого механизма финансирования этих учреждений, кроме как через Госуправление делами. Оставить образовательные и медицинские учреждения без финансирования мы не можем. Финансирование увеличено пропорционально инфляционным ожиданиям на следующий год», - подчеркнул первый вице-премьер.