ВР внесла изменения в законодательство о захвате земли

Верховная Рада Украины приняла Закон ,,О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за захват земельного участка”

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 318 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения к ст. 53-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в соответствии с которыми самостоятельный захват земельного участка влечет за собой наложение штрафа на граждан от 170 до 255 грн. и должностных лиц от 340 до 1700 грн.

Закон дополняет Уголовный кодекс Украины статьей 197-1, согласно которой самостоятельный захват земельного участка, – это самоуправное, с нарушением установленного законом порядка, совершение любых действий, которые свидетельствуют о его содержании и использовании, или самовольном строительстве домов или сооружений на таком земельном участке. Виновное лицо будет караться штрафом от 170 до 3400 грн. или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.

Если эти действия совершены повторно или группой лиц, или совершены на земельном участке, отнесенном к категории особо ценных земель, – будут караться исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года или ограничением свободы сроком до двух лет.

Закон даст возможность защитить законные права владельцев земельных участков и землепользователей, что может привести к уменьшению правонарушений в сфере землепользования.