Скончался брат Усамы бен Ладена

Один из братьев лидера международной террористической организации "Аль-Каида"Усамы бен Ладена Сабет (Thabet) скончался, сообщило в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на арабскую газету Al-Riyadh.

Согласно заявлению семьи "террориста номер один", Сабет скончался в субботу, а его похороны пройдут уже в воскресенье в святом для мусульман городе Мекка. Причина смерти и возраст брата Усамы не сообщаются.

Сабет бен Ладен - один из 54 сыновей выходца из Йемена Мухаммеда бен Ладена, который основал в Саудовской Аравии в 1930 году фирму, занимающуюся сооружением зданий и строительством дорог. На данный момент активы этой фирмы оцениваются в несколько миллиардов долларов. Семья бен Ладена отреклась от сына-основателя "Аль-Каиды"и отказалась от любых связей с ним в 1994 году, когда Саудовская Аравия лишила террориста гражданства за то, что он призывал свергнуть королевскую семью в этой стране.

РИА Новости