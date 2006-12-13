ВР приняла последний закон, необходимый для вступления в ВТО

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на лом металлов, лом цветных металлов и полуфабрикатов с их использованием».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” этот документ проголосовали 363 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикаты с их использованием», внесенный Кабинетом Министров Украины.

Законом предусмотрено отменить запрет на экспорт лома легированных черных металлов, лома цветных металлов и полуфабрикаты с их использованием и установить для них соответствующие ставки экспортной пошлины.

Новые ставки должны быть введены с даты вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Со дня вступления в силу данного закона, на протяжении 5 лет экспорт этих товаров разрешено осуществлять лишь специализированным металлургическим перерабатывающим предприятиям, на которых изготовлена эта продукция, и при наличии экспортного сертификата качества. Система управления качеством на этих предприятиях должна отвечать требованиям стандартов ISO9000-2001 или другим подтвержденным сертификатам соответствия. Вывоз за пределы таможенной территории Украины указанных товаров как давальческого сырья будет возможен при условии предварительной уплаты в бюджет суммы экспортной пошлины исключительно деньгами.

Кроме того, эти товары будут изъяты из режима свободной торговли с иностранными государствами. Законом предусмотрено внести изменения в законы Украины «О металлоломе» и «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».