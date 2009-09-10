Ющенко поручил проверить территориальную оборону страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил осуществить инспекционную проверку организации территориальной обороны Украины.

Об этом говорится в Указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

С этой целью будет создана Инспекционная комиссия по проверке организации территориальной обороны Украины. Президент поручил главе Секретариата Президента Украины утвердить в трехдневный срок персональный состав этой комиссии. Также глава комиссии должен определить структурные подразделения Вооруженных сил Украины, другие военные формирования, которые будут проверяться.

В.ЮЩЕНКО поручил комиссии осуществить указанную инспекцию с 15 по 30 сентября 2009 года и подготовить по итогам проверки выводы и предложения для доклада Президенту Украины.