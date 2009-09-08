От ГПУ требуют разобраться с главой партии «Родына» Марковым

Около 200 человек пикетируют Генеральную прокуратуру Украины с требованием привлечь к уголовной ответственности руководителя партии «Родына» Игоря МАРКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие активисты общественного движения «Комитет обороны Одессы», общества «Просвіта», Народного Руха Украины, партии «Реформы и порядок» и других партий и организаций демократического направления.

Участники акции держат в руках лозунги: «Генпрокуратура, не прикривай марковских бандитів!», «Одесса против экстремистов, а вы?!», «Бандитам - тюрьмы!», «Партия «Родына» - инструмент российского империализма» и другие.

По словам сокоординатора движения «Комитет обороны Одессы» Игоря ИВАНОВА, «десятки общественных организаций и партий, действующих в Одесской области, в том числе принимающие участие в акции, требуют от прокурорских и милицейских органов прекратить многомесячные попытки увести от уголовной ответственности лидера уголовно-политической партии «Родына» Игоря МАРКОВА» за бандитское нападение и учиненное кровавое побоище над группой «просвітян» и членов других организаций, проводивших 2 сентября 2007 года пикетирование Одесской облгосадминистрации».

И.ИВАНОВ напомнил, что "уголовное дело по признакам статьи 296 Уголовного кодекса Украины было возбуждено сразу после преступления, совершенного в присутствии сотрудников милиции. Позже по вновь открывшимся обстоятельствам, а именно обнародованием телекомпанией «Новая Одесса» видеозаписи о том, как И.МАРКОВ лично избивал политических оппонентов, было возбуждено дело в отношении лидера «Родыны». Однако, вопреки нормам Уголовно-процессуального кодекса, И.МАРКОВ не был изолирован от общества на период досудебного следствия. Более того, в течение двухлетнего расследования ни один из виновных в избиении участников пикета так и не понес какого-либо наказания за содеянное. И никто из сотрудников Следственного управления УМВД Украины в области не привлечен к ответственности за волокиту при расследовании этого резонансного уголовного дела".

И.ИВАНОВ сообщил, что представитель Генпрокуратуры заявил участникам акции, что «на И.МАРКОВА заведено два уголовных дела, следователем милиции в отношении его была избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Кроме того, рассматривается возможность изменить меру пресечения за нарушения – взять И.МАРКОВА под стражу».

И.ИВАНОВ пообещал сегодня обнародовать ответ Генпрокуратуры на требования общественности Одессы по поводу бездействия местных правоохранительных органов относительно проявлений бандитизма и экстремизма.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2007 года возле Одесской облгосадминистрации собрались активисты и сторонники украинских патриотических организаций, чтобы зачитать обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу намерений городских властей установить на центральной площади Одессы памятник императрице Екатерине ІІ. Альтернативную акцию, в поддержку возобновления памятника основателям Одессы, проводили и активисты пророссийских организаций. Несколько десятков спортивной внешности молодых людей жестоко избили активистов украинских патриотических организаций и партий.

Местные активисты патриотических организаций получили многочисленные повреждения и травмы. 29 апреля 2009 года начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила на пресс-конференции, что нападение на членов ВО "Свобода", общества "Просвита" и ОУН совершил вместе со своими охранниками лидер партии «Родына» И.МАРКОВ. По ее словам, по этому факту ГУ МВД в Одесской области возбудило уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц", а 10 марта этого года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении И.МАРКОВА и с него была взята подписка о невыезде. Кроме того, одесская милиция расследует уголовное дело по ч.1 ст. 279, возбужденное по факту блокирования автотрассы Киев-Одесса возле «Клеверного моста» во время бессрочной акции протеста по защите прав автоперевозчиков Одесской области. В рамках этого дела прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении И.МАРКОВА, возглавлявшего несанкционированную акцию протеста автоперевозчиков, за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 УК Украины («хулиганство»).