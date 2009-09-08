Лавринович не видит юридической логики в отпуске Литвина

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отмечает, что Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады Украины не могут уйти в отпуск на период избирательной кампании. Об этом он заяви в интервью «Левому берегу».

В частности, отвечая на вопрос о том, как будет функционировать ВР во время избирательной гонки, если спикер Владимир ЛИТВИН будет баллотироваться, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Владимир ЛИТВИН будет руководить парламентом до тех пор, пока находится на посту спикера».

На просьбу разъяснить с юридической точки зрения позицию закона о том, что кандидат на пост Президента Украины должен уйти в отпуск на время кампании, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Юридическая логика отсутствует тут напрочь. Президент, премьер, глава ВР – эти три должностных лица, должны выполнять свои обязанности на протяжении всего срока пребывания в должности. Делегировать их кому-либо двое из них могут, разве на короткое время, да и то в объеме весьма ограниченном. Так, допустим, первый вице-премьер, может провести, вместо премьер-министра, заседание Кабмина, но не может подписывать акты КМУ. Первый вице-спикер полномочен подменить спикера в ведении сессии, но не обладает правом подписывать законы».

По его словам, во время кампании парламент продолжает работать в прежнем режиме. «Поймите, нет у спикера такого отпуска, уйдя в который, он лишается права выполнять свои прямые обязанности», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он согласился с утверждением, что избирательная кампания 2010 года выдастся не менее отчаянной, чем в 2004 году.