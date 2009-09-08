Милиция против губернатора: его авто «наматывает» 2 тыс. км каждый день

В отношении председателя Тернопольской облгосадминистрации Юрия ЧИЖМАРЯ может быть возбуждено уголовное дело за растрату имущества.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Тернопольской области.

«Как было установлено во время проведения 28 августа с.г. независимой автокриминалистической экспертизы специалистами ООО «Престиж-авто» города Хмельницкого, только за четыре месяца с.г. автомобиль председателя Тернопольской ОГА Юрия ЧИЖМАРЯ «Фольксваген Таурег» имеет пробег 265 тысяч километров! Нетрудно подсчитать, что руководителю области нужно было ежедневно проезжать 2 тыс. 150 километров, автомобилю же двигаться 24 часа в сутки со скоростью 90 километров. При таких условиях нельзя было ни выходить из легкового автомобиля, ни заправлять ее горючим, а во время движения ремонтировать. Именно к такому заключению пришли тернопольские милиционеры, проверив использование служебного автотранспорта в Тернопольской областной госадминистрации. Куда делось списанное горючее – устанавливают следователи», - отмечается в сообщении ОСО.

После завершения расследования по выявленным фактам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме того, директор коммунального автотранспортного предприятия Тернопольского областного совета Роман ФЕДУНИК сегодня сообщил УНИАН, что 18 августа КАТП, которое обслуживает автопарк Тернопольской облгосадминистрации, обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к руководству Тернопольской ОГА, которое отказывается признавать задолженные автотранспортному предприятию средства в размере 750 тыс. грн. за обслуживание автомобилей руководства ОГА, среди которых и авто Ю.ЧИЖМАРЯ.

«Руководство ОГА не признает задолженных денег в сумме 750 тысяч гривен за предоставленные услуги, использованные сверх лимита, отказывается их платить. Мы были вынуждены обратиться в суд», - отметил Р.ФЕДУНИК.