Регионалы - бютовцам: вы думаете, мы такие дураки...

10:57, 08 сентября 2009
Политика
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Компромисс не найден

На Согласительном совете руководства Верховной Рады и лидеров фракций не достигнут компромисс относительно сегодняшней работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета представители фракции Партии регионов настаивали на необходимости рассмотрения в первоочередном порядке законопроектов о повышении социальных стандартов.

В то же время народные депутаты от БЮТ настаивали на том, чтобы решения о повышении социальных стандартов принимались только в пакете с законопроектами, которые будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет.

В частности, народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО отметил, что предусматривается поднять акцизы на табак, ликеро-водочные изделия, пиво и горюче-смазочные материалы.

В ответ первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал: «Вы думаете, что мы такие дураки, чтобы голосовать за поднятие акцизов на бензин?».

По его словам, если бы фракция Партии регионов за это проголосовала и тогда цена на бензин выросла бы до 15 грн. за литр, тогда бы «вы сказали, что это Партия регионов виновата», поскольку по ее настоянию принято такое решение.

 

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