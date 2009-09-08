Регионалы - бютовцам: вы думаете, мы такие дураки...

На Согласительном совете руководства Верховной Рады и лидеров фракций не достигнут компромисс относительно сегодняшней работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета представители фракции Партии регионов настаивали на необходимости рассмотрения в первоочередном порядке законопроектов о повышении социальных стандартов.

В то же время народные депутаты от БЮТ настаивали на том, чтобы решения о повышении социальных стандартов принимались только в пакете с законопроектами, которые будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет.

В частности, народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО отметил, что предусматривается поднять акцизы на табак, ликеро-водочные изделия, пиво и горюче-смазочные материалы.

В ответ первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал: «Вы думаете, что мы такие дураки, чтобы голосовать за поднятие акцизов на бензин?».

По его словам, если бы фракция Партии регионов за это проголосовала и тогда цена на бензин выросла бы до 15 грн. за литр, тогда бы «вы сказали, что это Партия регионов виновата», поскольку по ее настоянию принято такое решение.