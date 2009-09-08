У Ющенко видят связь между позицией Медведева и выборами в Украине

Возможный отказ российской стороны совершенствовать газовые контракты угрожает бесперебойному транзиту российского газа через Украину.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, распространенная в СМИ 7 сентября информация о якобы несогласии Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно совершенствования газовых контрактов от 19 января 2009 года не может не вызывать удивления.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что существующие проблемы и негативные для Украины последствия, в первую очередь финансовые, были заложены в указанных контрактах, которые подписывались украинской стороной по единоличному решению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО вопреки директивам главы Украинского государства.

Представитель Президента подчеркнул, что глава государства В.ЮЩЕНКО после детального анализа контрактов, неоднократно требовал от правительства и продолжает настаивать на необходимости пересмотра отдельных положений контрактов с целью установления партнерского долговременного взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Россией в газовой сфере.

«На сегодня можно констатировать положительное развитие диалога между руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно обеспечения стабильного сотрудничества по поставкам и транзиту газа. Заслуживает положительной оценки задекларированный в последнее время настрой руководителей правительств обоих стран и руководства «Нафтогаза» по внесению взаимоприемлемых изменений в контракты», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В то же время, по его оценке, возможный отказ российской стороны совершенствовать газовые контракты создает серьезные угрозы нормальному функционированию НАК «Нафтогаз Украины», а следовательно – обеспечению бесперебойного транзита российского природного газа через территорию Украины.

При этом представитель Президента отметил, что полная ответственность за негативные для Украины последствия контрактов от 19 января 2009 года и пересмотр отдельных их положений лежит на руководстве правительства Украины, которое должно было бы приложить максимум усилий для исправления своих ошибок, допущенных при подписании контрактов.

«К сожалению, распространенную в СМИ информацию о жесткой позиции главы Российского государства придерживаться условий, заложенных в контрактах от 19 января 2009 года, можно интерпретировать как дополнительное подтверждение того, что газовый сценарий 2009 года не является случайным, и может быть использован в качестве предвыборной технологии в Украине», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Президент Д.МЕДВЕДЕВ поручил главе “Газпрома” Алексею МИЛЛЕРУ в отношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на смены условий оплаты транзита российского газа через Украину.

Объясняя результаты встречи А.МИЛЛЕРА с Д.МЕДВЕДЕВЫМ официальный представитель «Газпрома» Алексей КУПРИЯНОВ в комментарии УНИАН сказал, что НАК «Нафтогаз Украины» предложил компании «Газпром» рассмотреть возможность новой предоплаты за транзит газа.

«Я могу сказать, что в словах моего руководителя (А.МИЛЛЕРА) речь шла о предложении украинской стороны рассмотреть возможность о новой предоплате за транзит (газа)», - сказал А.КУПРИЯНОВ.

А.КУПРИЯНОВ отметил, что на встрече было четко сказано, что «Газпром» будет придерживаться условий подписанных ранее контрактов.