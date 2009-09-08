Российский эксперт о газе, Медведеве, Европе и выборах в Украине

Украина и Россия должны договориться по газовому вопросу, чтобы Европа не искала путей диверсификации энергоносителей, считает экс-министр экономики РФ, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений ЯСИН.

Комментируя в эфире радиостанции «Эхо Москвы» распоряжение Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА не перечислять Украине предоплату за транзит российского газа, он сказал: «Моя позиция в том, что нужно договориться и ни в коем случае не допускать того, чтобы Европа опять почувствовала, что нужно искать какие-то обходные пути в обход России. Это не выгодно нам, это не выгодно Украине. Наш имидж и так довольно сильно испорчен», - сказал Е.ЯСИН.

По его мнению, руководители двух стран «уперлись лбами» и никто не хочет уступать и достигать здравого соглашения. Он добавил, что решение газового вопроса не может быть выгодным для всех, поэтому одна из сторон должна пойти на уступки.

В то же время Е.ЯСИН считает, что «установка Д.МЕДВЕДЕВА и всего российского руководства: мы должны показывать характер, особенно во внешнеэкономических делах, иначе о нас будут вытирать ноги, а мы этого допустить не можем, поскольку со всех сторон на несчастную Россию нападают, фальсифицируют историю и т.д. и т.п.»

«Если заявление рассчитано, чтобы получить уступки от украинской стороны, то, конечно, на это можно пойти. Но полагаю, что момент для этого выбран неудачный – в Украине приближаются президентские выборы, и каждый украинский политический деятель, особенно который участвует в этом, не может идти на уступки. В общем, третий год одно и то же – это уже слишком», - добавил эксперт.

Е.ЯСИН считает, что после президентских выборов в Украине ситуация может частично разрядиться, но России надо понять, что бесконечно сопротивляться вступлению Украины в НАТО и Евросоюз бесполезно.

По его мнению, для России не важно, кто победит на выборах в Украине, поскольку все кандидаты, имеющие шансы на победу, стоят на позиции интеграции в евроатлантические структуры.

Е.ЯСИН отметил, что «Россию это не устраивает, но не надо забывать: где бы не была Украина и Россия – это два братских государства».