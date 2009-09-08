Ющенко уверен в успехе Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен в успехе проведения финала Чемпионата Евро-2012 в Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал в интервью польским СМИ, которое было организовано в рамках государственного визита В.ЮЩЕНКО в Республику Польша.

Глава Украинского государства заверил, что нет проблем в подготовке спортивной инфраструктуры. Относительно дорог и перестройки туристической инфраструктуры, то, по оценке Президента, в значительной степени Украина справляется с этой работой.

“В целом, я считаю, Украина достойно идет к оценочной миссии УЕФА, которая в сентябре посетит наше государство и, в частности, Киев”, - сказал Президент.

Основными темами беседы В.ЮЩЕНКО и представителей польских медиа – национальной телекомпании TVP и газеты Rzeczpospolita, кроме совместного украинско-польского проекта Евро-2012, стали также развитие украинско-польских отношений, аспекты гуманитарной политики, в частности, продолжение процесса исторического примирения двух стран и возобновления исторической правды.

На вопрос польских журналистов глава государства также прокомментировал состояние украинско-российских отношений и политическую ситуацию в Украине.

“Президентская кампания – это будет борьба идеологий, выбор между тоталитарным курсом и демократическими ценностями. Украинцы будут выбирать: или возвращаться назад, в колонию, или идти дальше в Объединенную Европу”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Телевизионное интервью Президента вышло в эфире TVP. Rzeczpospolita опубликует интервью во вторник, 8 сентября.