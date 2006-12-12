Турчинову хватило бы одной ночи

Народный депутат, член фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что фракция БЮТ ни при каких условиях не будет поддерживать антикризисную коалицию в преодолении вето Президента к госбюджету-2007.

«Мы никогда не поддержим коалицию в преодолении вето», - сказал он сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление представителей коалиции , что они будут привлекать фракцию БЮТ к преодолению вето.

А.ТУРЧИНОВ подтвердил тот факт, что представители антикризисной коалиции обращались с подобными предложениями к членам БЮТ.

«Но я им сказал, не можете – подавайте в отставку, и тогда мы сформируем бюджет в течение недели, который поддержит и Президент Украины, и народ», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что предложения Президента в госбюджет не исправят существенно ситуацию в экономике. В частности, он считает, что предложения не учитывают скрытого дефицита местных бюджетов в размере около 9 млрд. грн.

Кроме того, отметил он, предложения не решат вопрос обеспечения социальных выплат хотя бы на уровне 2005-2006 гг.

Он считает, что, при желании, антикризисная коалиция может учесть предложения Президента и уже на этой неделе вынести госбюджет для рассмотрения в сессионном зале. «Для этого не нужно много времени, я как экс-председатель Бюджетного комитета утверждаю, что достаточно суток, чтобы бюджет откорректировать по всем показателям», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что до конца текущего года все же будет принят бюджет в новой редакции, А.ТУРЧИНОВ сказал, что это будет зависеть от того, «в какую игру коалиция начнет играть».

«Если захотят с народом хоть немножечко поделиться, то в течение этой недели может быть бюджет. Если они начнут играться в противостояние с Президентом, тогда бюджета не будет и в будущем году», - сказал народный депутат.