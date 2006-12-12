Кушнарев рассчитывает на Тимошенко

Антикризисная коалиция намерена преодолеть вето Президента на госбюджет-2007, приобщив к такому процессу фракцию Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам после заседания совета коалиции сообщил один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ.

Он напомнил, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступала с инициативой, чтобы Президент вообще не подписывал госбюджет и дал таким образом антикризисной коалиции взять на себя ответственность за выполнение главного финансового документа Украины на следующий год.

«Если Юлия Владимировна готова преодолеть вето, то мы готовы проголосовать вместе с ней», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Он отметил, что в случае преодоления вето, глава государства не поставит свою подпись под данным документом, и госбюджет подпишет председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Е.КУШНАРЁВ также отметил, что для финансирования предложений Президента доходную часть госбюджета необходимо увеличить на 10 млрд. грн. Он отметил, что именно такая цифра содержится в расчетах Министерства финансов.

В то же время, по его словам, совет коалиции поручил КМУ подготовить экономические расчеты относительно каждого предложения в госбюджет, которые поступили от Президента. При этом, по его словам, вероятно, что ВР рассмотрит госбюджет с поправками Президента на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Украины В.ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».