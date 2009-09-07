Ющенко считает, что письмо Медведева поработало на его рейтинг
17:49, 07 сентября 2009Политика
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Интервью немецкому изданию “Der Spiegel”
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что обвинения Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в его адрес только способствовали росту его рейтинга.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Der Spiegel».
Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться на президентских выборах, В.ЮЩЕНКО в очередной раз подтвердил свое намерение идти на выборы.
При этом Президент заявил, что его рейтинг начал расти. «Мои показатели в опросах вновь идут вверх. Письмо МЕДВЕДЕВА, наверное, еще больше усилило эту тенденцию», – сказал В.ЮЩЕНКО.
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