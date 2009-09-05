Тимошенко сделала местным властям заманчивое предложение

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует продление до пяти лет срока полномочий сельских, поселковых и городских председателей, которые будут избираться на выборах в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на всеукраинском совещании с председателями сельских и поселковых советов по вопросам подготовки проекта Государственного бюджета на 2010 год.

«Как всегда, верховная государственная власть хорошо позаботилась - все у власти находятся по пять лет, а вас решили менять часто и интенсивно, каждые четыре года. Но мы считаем, что это неправильно. Мы все должны перейти на пять лет, и если люди поверили и мы что-то сделали - через пять лет опять избрали, если не поверили – через пять лет все те команды ушли отдыхать. Не может быть такого, что кто-то царствует и годами в парламенте что-то делит, а там, где действительно работа, там четыре года”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, фракция БЮТ разработала соответствующий проект закона о внесении изменений в Конституцию, которые предусматривают избрание всех ветвей власти сроком на пять лет, начиная с 2011 года.

«Мы себе запланировали такой график. Первое - на этой сессии мы голосуем дважды по 226 (депутатов). Голоса есть. И я убеждена, что Конституционный Суд, учитывая, что здесь абсолютно конституционные позиции, это поддержит. На этой сессии до Нового года нам нужно один раз проголосовать 226, передать в Конституционный Суд (у них месяц времени), получить законопроект обратно, проголосовать второй раз 226-ю голосами без изменений и потом, начиная с середины января, когда начинает работать парламент, нам нужно набрать 300 голосов. Зная сегодняшние настроения, понимая, как разворачивается политическая ситуация, я абсолютно верю в то, что мы сможем эти конституционные изменения провести”, - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что новые конституционные изменения после президентских выборов поддержит конституционное большинство в парламенте. «Если в январе или даже в феврале 300 голосов проголосует, мы можем спокойно голосовать. Я уверена, что после президентских выборов 300 голосов в этой Раде будет точно, даже не нужно ее менять”, - прогнозирует она.