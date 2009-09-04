У Тимошенко советуют Януковичу переименовать партию

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ критикует фракцию Партии регионов за срыв внеочередного заседания парламента и нежелание принимать законы, касающиеся деятельности органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Верховной Раде.

По словам А.ТУРЧИНОВА, в сегодняшнюю повестку дня специально не вносились политические вопросы, а только те вопросы, которые должны были решить ряд проблем местного самоуправления.

«Вы все были свидетелями этой провокации. По непонятным причинам работа ВР была заблокирована», - сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, тем самым подтверждается, что фракцию Партии регионов интересуют не проблемы регионов, а «собственные политические задачи».

«Я посоветовал бы фракции Партии регионов и вообще Партии регионов переименоваться в Партию против регионов», - сказал он.