На пост Цушко метят два социалиста

Фракция Социалистической партии Украины сегодня должна решить вопрос относительно избрания своего лидера вместо народного депутата Василия ЦУШКО, который был назначен на должность министра внутренних дел.

Василий Волга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил член фракции СПУ Василий ВОЛГА.

Он отметил, что заседание фракции состоится в 15.00.

По его словам, наиболее вероятными кандидатами на лидерство во фракции являются народные депутаты Иван БОКИЙ и Ярослав МЕНДУСЬ.

При этом, по его словам, достойным кандидатом является и народный депутат Сергей МАТВИЕНКОВ, однако он не является членом Социалистической партии Украины.

В.ВОЛГА также отметил, что, «в принципе, каждый депутат фракции достоин занять эту должность».