Милиция идентифицировала уже двух «недепутатов», которые дрались в Киевсовете

Два «недепутата», участвовавших в драке во время сессии Киевсовета 7 декабря, уже известны.

Об этом сообщает cегодня “Газета по-киевски” со ссылкой на информацию начальника Центра общественных связей ГУ МВД Киева Владимира ПОЛИЩУКА.

В ЦОС сообщили, что Шевченковское райуправление милиции уже возбудило уголовное дело по факту драке в Киевсовете по ст. 296, ч. 2 Уголовного кодекса (хулиганство).

В.ПОЛИЩУК сообщил, что создана оперативно-следственная группа, которая сделала запрос на видеоматериалы с сессии на ТРК «Киев», которая вела прямую трансляцию. «Хотя там возникли некоторые проблемы», - отметил начальник ЦОС. По его словам, помещение ТРК «Киев» и аппаратной КГГА опечатаны во избежание несанкционированного изъятия материалов. Оперативники запрашивают копии всех видеоматериалов у других телеканалов, снимают копии с распечаток с монитора в холле. «Пока идентифицированы два «недепутата», принимавших участие в драке. Если будут идентифицированы другие, в том числе и депутаты, против них будут возбуждены уголовные дела», - рассказал В.ПОЛИЩУК.

На вопрос, дрались ли в зале Киевсовета сотрудники «Титана», он ответил, что связывался по этому вопросу с руководством «Титана».

«Сам начальник этой организации находился тогда в мэрии. Он утверждает, что его сотрудников в зале не было – они остались в фойе, не имея права входить в зал. Доступ в зал - только для депутатов городского уровня и народных депутатов. В «Титан» обращаются разные депутаты, в том числе много заказчиков и из Киевсовета. Если бы кто-то из титановцев позволил бы себе драться с депутатами, его тут же уволили бы из органов», - сообщил В.ПОЛИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря депутаты Киевсовета рассматривали вопрос новых тарифов за оплату жилищно-коммунальных услуг в столице. Во время блокирования трибуны произошла драка, в результате которой депутат от БЮТ был госпитализирован.