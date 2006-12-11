Бродский ответит на вопросы ”Кто? Кому? За сколько?”. Пресс-конференция в Киеве

Сегодня в 13.00 состоится пресс-конференция депутата Киевсовета Михаила БРОДСКОГО на тему "Повестка дня сессии Киевсовета на 12 декабря: "Кто? Кому? За сколько?" (медиа-холдинг "Обозреватель" (бульвар Леси Украинки, 20/22).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.БРОДСКОГО, депутат проанализирует вопросы, вынесенные на сессию, с точки зрения наличия в них коррупционной составляющей, а также расскажет, кто пытается украсть свыше 270 га земли аэропорта "Жуляны".