Янукович обещает удвоить производство за 5 лет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что объем ВВП Украины вырастет в 2 раза в течение следующих пяти лет с 89 миллиардов долларов в 2006 году.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью агентству Bloomberg 8 декабря.

Премьер-министр связывает увеличение объема ВВП с повышением инвестиционной привлекательности экономики страны. По его словам, рост экономики позволит повысить уровень жизни граждан и приблизит страну к Евросоюзу.

«Мы не удовлетворены процентным ростом ВВП, поскольку экономика Украины имеет большой потенциал и она может расти гораздо быстрее. Но для экономического роста очень важна политическая стабильность», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает, что ежегодно Украина для модернизации экономики должна привлекать не менее 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций. «Нам нужны существенные инвестиции в энерго- и ресурсосберегающие технологии», - уточнил он.