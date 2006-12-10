НРУ и УНП идут на сближение

Народный Рух Украины и Украинская народная партия в перспективе могут объединиться в одну политическую силу. Об этом сообщил лидер НРУ Борис ТАРАСЮК журналистам перед началом межобластных сборов депутатов местных органов власти и актива НРУ.

По его словам, нынче проводятся переговоры между НРУ и УНП по возобновлению организационного единства. На этих переговорах обсуждаются вопросы, связанные с организацией всех оппозиционных сил в Украине. В частности, Б.ТАРАСЮК сообщил, что в пятницу две партии завершили совместную работу над документами, которые будут обнародованы на следующей неделе.

«Мы убеждены в том, что без налаживания более тесной координации, а в перспективе и объединения между двумя бывшими частями Народного Руха Украины - Народным Рухом и Украинской народной партией... нельзя говорить о настоящем объединении правицы»- заявил Б.ТАРАСЮК.

Кроме того, он не исключает в перспективе объединения и с Украинской республиканской партией "Собор". «Мы рассматриваем УРП «Собор» как наших партеров, имеющих родственные идеологические принципы, а поэтому вполне возможно сотрудничество, а в перспективе – объединение», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с министром иностранных дел, председателем НРУ Б.ТАРАСЮКОМ и председателем УНП Юрием КОСТЕНКО пути объединения патриотически-демократических сил Украины правого направления, в частности возможного слияния УНП и НРУ. Встреча состоялась по просьбе лидеров двух партий.