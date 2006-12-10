Тарасюк ставит Лавриновича на место

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что правомочность решения Шевченковского районного суда о приостановлении решения Верховной Рады о его отставке подтверждается решением Конституционного Суда от 2002 года. Об этом Б.ТАРАСЮК заявил на пресс-конференции в воскресенье.

"В 2002 году Конституционный Суд Украины вынес решение и подтвердил им право и правомочность судов первой инстанции рассматривать вопросы, в частности кадровые, которые относятся к компетенции президента Украины или Верховной Рады", - отметил Б.ТАРАСЮК.

Он напомнил о том, что решение по сути вопроса будет вынесено Шевченковским райсудом 11 декабря.

Что касается заявления министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА о неправомочности указа Президента, согласно которому Б.ТАРАСЮК продолжает выполнять обязанности министра иностранных дел, глава МИД оценил его как «амбициозное заявление и добавил, что «это лишь мнение министра юстиции , а не решение Конституционного Суда".

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

5 декабря Шевченковский районный суд Киева принял решение прекратить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА.

В тот же день Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать выполнять обязанности министра иностранных дел.

Б.ТАРАСЮК возглавлял МИД в правительствах Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЕХАНУРОВА, был также главой МИД в 1998-2000 годах.