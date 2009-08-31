Литвин не знает, что ему делать с «собственным» депутатом

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обещает обратиться в суд, если народные депутаты-совместители не подадут заявления о сложении с себя депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов о последующей работе в парламенте депутатов-совместителей Вадима ГРИВКОВСКОГО (Блок Литвина), Константина ЖЕВАГО (БЮТ) и Геннадия МОСКАЛЯ (НУ-НС).

В.ЛИТВИН напомнил, что Конституция запрещает депутатам совмещать работу в парламенте с любой другой деятельностью, кроме преподавательской и научной.

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг депутата В.ГРИВКОВСЬКОГО (УНИАН: В.ГРИВКОВСКИЙ является первым заместителем директора госпредприятия «Укрзализничпостач»), В.ЛИТВИН отметил, что тот несколько месяцев тому назад написал заявление о сложении депутатских полномочий и передал его на рассмотрение в Регламентный комитет ВР.

При этом спикер отметил, что сегодня он получил заявление, в соответствии с которым В.ГРИВКОВСКИЙ принял для себя решение продолжать работу в Верховной Раде.

«Я обратился в Регламентный комитет, обратился в юридическое управление, чтобы они мне дали заключение, как я должен действовать в этом плане. Если будет совмещение, я сразу обращусь в суд», - сказал В.ЛИТВИН.

То же, по словам спикера, касается и других депутатов-совместителей.

«Если не будет соответствующих заявлений, тогда придется обращаться в Регламентный комитет, а затем в суд», - сказал он.