Политолог прогнозирует, что нардепы будут заниматься «тремя Б»

Политолог Вадим КАРАСЕВ прогнозирует отказ Верховной Рады от принятия законов в ходе осенней сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сообщил журналистам на пресс-конференции.

В.КАРАСЕВ прогнозирует, что вся деятельность парламента, в ходе осенней сессии, будет подчинена логике президентской избирательной кампании.

«Верховная Рада будет заниматься 3Б: борьбой, блокадой, бутафорией», - сказал В.КАРАСЕВ, добавив, что законы при этом отходят на второй план.

Эксперт отметил, что парламент может лишь принять только несколько законодательных актов, если они будут выгодны всем крупнейшим участникам выборов.

Как пример В.КАРАСЕВ назвал возможное решение парламента об установлении ограничений на проведение публичных акций в ходе избирательной кампании.