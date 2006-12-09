На XVI съезде УРП Собор (6 фото)

20:18, 09 декабря 2006
Политика
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К делегатам пришли соседи по политическому спектру

9 декабря в Киеве состоялся XVI съезд Украинской республиканской партии ”Собор”. Съезд  избрал председателя партии, центральный совет и центральный провод партии. Также делегаты съезда рассмотрели возможность создания новой правоцентристской политической силы.

Анатолия Матвиенко переизбрали лидером партии

Анатолий Матвиенко и председатель совета старейшин партии Константин Сытник

 

 

 

 

 

 

 

 

Замглавы НСНУ Юрий Ехануров и замглавы НРУ Василий Куйбида
Бывший главный редактор газеты ”Вечерний Киев” Виталий Карпенко

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Катеринчук поддерживает правоцентристский проект
Лидер УНР Юрий Костенко и лидер НРУ Борис Тарасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Александра Синицы

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