На XVI съезде УРП Собор (6 фото)
20:18, 09 декабря 2006Политика
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К делегатам пришли соседи по политическому спектру
9 декабря в Киеве состоялся XVI съезд Украинской республиканской партии ”Собор”. Съезд избрал председателя партии, центральный совет и центральный провод партии. Также делегаты съезда рассмотрели возможность создания новой правоцентристской политической силы.
|Анатолия Матвиенко переизбрали лидером партии
|Анатолий Матвиенко и председатель совета старейшин партии Константин Сытник
|Замглавы НСНУ Юрий Ехануров и замглавы НРУ Василий Куйбида
|Бывший главный редактор газеты ”Вечерний Киев” Виталий Карпенко
|Николай Катеринчук поддерживает правоцентристский проект
|Лидер УНР Юрий Костенко и лидер НРУ Борис Тарасюк
Фото Александра Синицы
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