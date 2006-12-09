На XVI съезде УРП Собор (6 фото)

К делегатам пришли соседи по политическому спектру

9 декабря в Киеве состоялся XVI съезд Украинской республиканской партии ”Собор”. Съезд избрал председателя партии, центральный совет и центральный провод партии. Также делегаты съезда рассмотрели возможность создания новой правоцентристской политической силы. Анатолия Матвиенко переизбрали лидером партии Анатолий Матвиенко и председатель совета старейшин партии Константин Сытник Замглавы НСНУ Юрий Ехануров и замглавы НРУ Василий Куйбида Бывший главный редактор газеты ”Вечерний Киев” Виталий Карпенко Николай Катеринчук поддерживает правоцентристский проект Лидер УНР Юрий Костенко и лидер НРУ Борис Тарасюк Фото Александра Синицы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter