Полтавская мэрия не разрешила поднять Государственный флаг возле ОГА

Полтавская мэрия не разрешила областной государственной администрации установить флагшток возле здания ОГА и в День флага поднять на нем Государственный флаг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ.

По его словам, ко Дню Государственного флага ОГА хотела установить возле своего административного здания флагшток, и перед этим направила в мэрию соответствующее обращение с просьбой разрешить его установку.

«Из мэрии мы получили ответ, что ОГА не может обращаться в мэрию с подобной просьбой, так как не является органом местного самоуправления. Только они могут написать такое обращение в мэрию. Вы можете сравнить, где есть украинское, и где есть антиукраинское. Конечно, украинское побеждает и победит, но за это еще надо бороться. И надо четко осознавать, что слишком много у нас еще есть людей, в том числе и во власти, которые ведут откровенную, неприкрытую антиукраинскую и антигосударственную политику», - заявил губернатор.

Кроме того, пресс-секретарь В.АСАДЧЕВА Евгений ЛОПУШАНСКИЙ заявил, что председатель ОГА также оскорблен действиями рабочих на месте строительства резиденции Полтавского городского председателя возле краеведческого музея и памятника Т.Г.Шевченко.

«Когда в воскресенье, 23 августа, председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ поднимал флаг у памятника под мелодию Государственного гимна Украины, строители включили технику и начали заглушать музыку. Мы не исключаем, что они делали это специально, по команде руководства города», - сказал пресс-секретарь губернатора Евгений ЛОПУШИНСКИЙ.

Пресс-секретарь отметил, что строители отключили свое спецоборудование только после соответствующего вмешательства правоохранительных органов. Сам мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ не участвовал в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.