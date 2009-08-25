Тимошенко проконтролирует строительство автотрассы Киев-Чоп
10:25, 25 августа 2009Политика
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Рабочая поездка премьера
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посетит сегодня Ривненскую область с рабочей поездкой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ходом строительства автотрассы Киев-Чоп на участке Ривне-Дубно, а также побывает в областном онкодиспансере.
Кроме этого, Ю.ТИМОШЕНКО выступит в прямом эфире Ривненского государственного телевидения и ответит на вопросы зрителей.
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