Литвин считает абсолютно нереальной идею о едином кандидате

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нереальным выдвижение единого кандидата в президенты от демократических сил. Об этом он заявил сегодня, находясь на Житомирщине и комментируя призыв премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о выдвижении единого кандидата.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН отметил, что в его понимании такой призыв прозвучал в первую очередь к национал-демократическим силам.

При этом, прибавил он, определенный круг политиков и партий уже определился с тем, кто должен быть этим кандидатом.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что положительно относится к такой идее. “Насколько это реально? Абсолютно нереально. Очевидно, что этот призыв будет материализован после первого тура, когда будет попытка тех, кто выйдет в финал, заручиться поддержкой тех, кто получил более-менее заметную поддержку людей во время первого тура”, - прибавил председатель ВР.