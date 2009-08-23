Состоялась церемония поднятия Государственного флага Украины
09:50, 23 августа 2009Политика
2331 0
Участвуют Ющенко, Тимошенко, Литвин
Сегодня в Киеве на площади Конституции возле Мариинского дворца Президент Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие также премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА и другие высокопоставленные должностные лица.
После поднятия флага В.ЮЩЕНКО вручил паспорта граждан Украины представителям молодежи, достигшим 16-летнего возраста - победителям олимпиад и соревнований, из всех регионов государства.
Ежегодно 23 августа, согласно Указу Президента, отмечается как День Государственного Флага Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter