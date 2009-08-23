Состоялась церемония поднятия Государственного флага Украины

Сегодня в Киеве на площади Конституции возле Мариинского дворца Президент Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие также премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА и другие высокопоставленные должностные лица.

После поднятия флага В.ЮЩЕНКО вручил паспорта граждан Украины представителям молодежи, достигшим 16-летнего возраста - победителям олимпиад и соревнований, из всех регионов государства.

Ежегодно 23 августа, согласно Указу Президента, отмечается как День Государственного Флага Украины.