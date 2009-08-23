Президент призывает всех украинцев поднять Государственный флаг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает всех украинцев сегодня поднять Государственный флаг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции поблизости от Мариинского дворца в Киеве.

«Я призываю каждого из вас, в какой бы стране вы ни жили, в эти торжественные дни вывесить национальный флаг на своем жилище. Пусть каждый из нас поднимет национальный флаг и даст маленький сине-желтый флажок в ручку своему ребенку. Пусть весь мир увидит, что мы единая сила и могучее государство», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО поздравил всех граждан Украины с Днем Государственного флага. По его словам, этот день неразрывно связан с завтрашним праздником – Днем Независимости Украины. «В этом сочетании органическая связь между государством, его символами, народом как творцом истории», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что сегодня на площади Конституции в Киеве начинается новая традиция – отныне ежегодно в этот день на этой площади будет подниматься Государственный флаг Украины. Также одновременно государственные флаги будут торжественно подниматься в каждом городе, районном центре, селе Украины.

«Поднимая стяг над Киевом, воздадим почести всем флагам в городах, землях, всем историческим знаменам, символизировавших нашу нацию в разные времена», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что княжеский трезуб и желто-голубое знамя тысячу лет сопровождали украинскую нацию в различные времена ее жизни. Флаги, развевавшиеся над Украиной в конце 80-х - 90-х годах, засвидетельствовали, что Украина возрождается, обретая свободу, и что крах тоталитарной империи стал неминуем. Цвета флага объединяют символику Украины с символикой Европейского Союза.

«Наш флаг – это флаг нашей свободы, победы, культуры, языка, традиций», - сказал В.ЮЩЕНКО

Стенограмма выступления на Официальном сайте