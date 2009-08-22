Отношения Украины с Россией хуже не станут, дальше уже некуда?

В дальнейшем украинско-российские отношения не будут ухудшаться.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Житомире выразил лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ.

По его словам, ухудшение отношений невозможно прежде всего из-за того, что «дальше уже некуда».

«Я не думаю, что хуже могут быть отношения, потому что куда уж хуже. Это - во-первых. А во-вторых, так или иначе, руководство нашего государства вскоре поменяется. Очевидно, на это рассчитывают и это понимают и в России, потому что основания для ухудшения взаимоотношений, в частности, между руководством обоих государств имеет субъективную основу. Они никакого отношения не имеют к потребностям общества и к интересам государства», - сказал А.МОРОЗ.

«Начнем с газовой войны, которая ведется уже длительный период, огромные средства разворовывались через посредников на газовом рынке. Чем хуже ситуация на газовом рынке, тем лучше тем, кто этим занимается», - сказал А.МОРОЗ и добавил, что ему досадно, что «украинские политики приложили к этому руку».

Он также отметил, что, по его мнению, не последнюю роль в ухудшении отношений между двумя государствами сыграло неоднозначное толкование событий, которые касаются истории обоих государств и роли исторических фигур.

«Я говорю прежде всего о том, что касается специфического толкования истории многих событий, - эта ничем не оправданная, я имею в виду историческими данными, возня вокруг фигуры Ивана Мазепы. Хорошо, что в обществе и у политиков в этом плане стало больше трезвости», - подчеркнул лидер СПУ. Он сообщил, что сам внимательно изучал упомянутую историческую фигуру и исторические события.