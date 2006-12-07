Наша Украина “кинула” Ющенко? Балога пока не набрал голосов
17:56, 07 декабря 2006Политика
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Президент Украины Виктор Ющенко предложил совету партии “Наша Украина” избрать председателем совета Виктора Балогу – руководителя Секретариата Президента...
Президент Украины Виктор Ющенко предложил совету партии “Наша Украина” избрать председателем совета Виктора Балогу – руководителя Секретариата Президента.
Об этом УНИАН сообщили с заседания совета партии, которое проходит в Пуще-Водице. Однако Балога не набрал необходимого количества голосов. На голосование кандидатура Балоги поставлена второй раз.
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