Завтра Гаркавая подает в суд на Ющенко

В пятницу, 8 декабря, адвокаты Нины ГАРКАВОЙ подадут исковое заявление на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Печерский районный суд Киева.

Об этом Н.ГАРКАВАЯ сообщила корреспонденту УНИАН сегодня в Сумах.

«Я уже подписала все необходимые для иска документы. Утром в пятницу мои адвокаты подадут их в Печерский суд в Киеве. Сейчас они дооформляют несколько дополнений к исковому заявлению», - сказала Н.ГАРКАВАЯ.

При этом Н.ГАРКАВАЯ рассказала, что иск будет один, но он будет состоять из нескольких пунктов. В первую очередь – относительно отмены указа Президента Украины №999 от 24 ноября 2006 года о признании недействующими распоряжений председателя Сумской ОГА Н.ГАРКАВОЙ, подписанных после 8 ноября, а также распоряжения Президента Украины №381 от 24 ноября о назначении временно исполняющим обязанности председателя Сумской ОГА Владимира САПСАЯ.

Кроме того, иск будет содержать пункт об обязательстве не препятствовать выполнению Н.ГАРКАВОЙ обязанностей председателя Сумской ОГА.

«Думаю, что благодаря этому пункту, как меня проконсультировали, суд будет рассматривать мой иск в сжатые сроки, то есть уже в ближайшее время. И хотя иск будут подавать адвокаты, на заседаниях в суде я буду присутствовать лично», - подчеркнула Н.ГАРКАВАЯ.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент своим указом поручил Кабмину внести в недельный срок представление об освобождении Н.ГАРКАВОЙ от должности председателя Сумской ОГА в связи с достижением предельного возраста прохождения государственной службы.

22 ноября Н.ГАРКАВАЯ заявила, что не считает себя освобожденной от должности губернатора, а указ о ее отставке назвала попыткой "подставить Президента". Она рассказала, что 14 ноября, за день до подписания Президентом представления об отставке, Главгосслужба продлила ей срок госслужбы на основании поручения Кабмина еще на один год.

В то же время 24 ноября В.ЮЩЕНКО своим указом отменил все распоряжения председателя Сумской ОГА Н.ГАРКАВОЙ, изданные после 8 ноября 2006 года.

Кроме того, другим указом Президент поручил первому заместителю председателя Сумской государственной администрации В.САПСАЮ временно исполнять обязанности председателя Сумской ОГА.

28 ноября Н.ГАРКАВАЯ заявила, что Министерство юстиции признало незаконным решение Президента об отстранении ее от выполнения обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации.