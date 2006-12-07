Что думает Ющенко о будущем визите Путина

Украина рассматривает визит Президента РФ Владимира ПУТИНА в Киев как этапный во взаимоотношениях двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на встрече с министром обороны России Сергеем ИВАНОВЫМ.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что встреча позволит «закрепить общие точки, укрепить сотрудничество в разных сферах, в том числе в сферах обороны и безопасности».

Президент Украины также выразил уверенность, что будут подписаны, среди прочено, два стратегических документа: программа стратегического сотрудничества на 2007-2008 гг., куда будут включены все проекты между двумя странами, которые сегодня разрабатываются на уровне подгрупп межгосударственной комиссии Ющенко-Путин, а также договор о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.