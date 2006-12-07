В Киевсовете опять дерутся депутаты

В Киевсовете произошла драка между депутатом БЮТ Анатолием СЕМИНОГОЙ и секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, после завершения обсуждения проекта решения, выдвинутого “Нашей Украиной” об отмене тарифов, депутаты от этой фракции и от фракции БЮТ и Блока Кличко настаивали на том, чтобы началось голосование по этому проекту.

В свою очередь городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и О.ДОВГИЙ настаивали на том, чтобы выступил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО с докладом о введении с 1 декабря новых тарифов. В результате депутаты “Демократического Киева” заблокировали трибуну Киевсовета, а народный депутат А.СЕМИНОГА вырвал микрофон у А.ГОЛУБЧЕНКО. После этого подошел О.ДОВГИЙ, чтобы забрать у А.СЕМИНОГИ микрофон и дать возможность докладчику выступить. В результате произошла стычка, а затем А.СЕМИНОГА и О.ДОВГИЙ обменялись ударами и их разняли охранники.

Как сообщает Украинская правда, Виталий Кличко в драке участия не принимал, а стоял в стороне, возле депутата от своей фракции Владимира Бондаренко.

Ввиду ситуации Леонид Черновецкий объявил перерыв в заседании Киевсовета.