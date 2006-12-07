Богатырева грудью стала в защиту Гриценко

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Раиса БОГАТЫРЁВА выступает против отставки Анатолия ГРИЦЕНКО с должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она подчеркнула, что это ее личная позиция. По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, она будет отстаивать ее и перед фракцией, и перед коалицией.

«Я понимаю, под какой шквал критики я сейчас попадаю не только внутри, но и снаружи», - сказала она. Однако, по мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, необходимо «вести речь не о личностях, а вообще рассмотреть ситуацию относительно реформы армии».

По ее словам, «если мы не хотим, чтобы одна треть страны стала Новобогдановкой, то я считаю нужно очень профессионально подойти к рассмотрению вопроса о состоянии дел в армии».

Р.БОГАТЫРЁВА еще раз отметила, что это ее личная позиция, и этот вопрос еще не рассматривался антикризисной коалицией.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке А.ГРИЦЕНКО с должности министра обороны Украины. Проект этого постановления подали народные депутаты Олег КАЛАШНИКОВ (фракция Партии регионов), Василий ВОЛГА (фракция СПУ), Игорь АЛЕКСЕЕВ (фракция КПУ).