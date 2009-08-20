Тимошенко хочет стать единым кандидатом в Президенты?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что демократические силы, как и в 2004 году, поддержат единого кандидата в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на собрании Всемирного конгресса украинцев во Львове.

«Мне хотелось бы, чтобы и сейчас весь национально-патриотический наш лагерь, демократический лагерь пошел (на президентские выборы) с одним кандидатом. Пошел, успев снять до начала выборов всю вражду и все противоречия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что президентские выборы будут чрезвычайно сложными. «Они будут такими, которые переживать будет сложнее в десятки раз, чем выборы 2004 года», - сказала премьер.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на прошлых выборах были три основных составляющих, обеспечивших победу демократических сил, которых нет на сегодняшний день. Прежде всего, отметила она, был единый кандидат, в патриотическом лагере была надежда на изменения и преобразования, а также не было экономического кризиса.

Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО дала понять, что результаты прошлых президентских выборов можно назвать разочарованием. «Единый кандидат был, в нашем патриотическом лагере не было никакого разочарования, а была надежда на изменения, на преобразования, на то, чем живет сегодня каждый человек, надеялись. Сегодня, вы знаете, как это выглядит, и я ни с кого не снимаю ответственности, все несут свою долю ответственности за это», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что правительству сегодня очень тяжело бороться с кризисом в Украине. «Мы работаем против кризиса - все работают против нас», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.