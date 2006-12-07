Ющенко назвал главный приоритет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что стратегической целью Украины является членство в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью агентству Bloomberg.

“Наша стратегическая цель – членство. Люди не поддерживают идею вступления Украины в НАТО, потому что они ничего не знают об этом Альянсе и его целях. Люди все еще руководствуются мифами пятидесятых годов, когда эта организация создавалась против Советского Союза», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины также сообщил, что дефицит информации о Североатлантическом альянсе будет ликвидирован с помощью специальной информационной кампании, чтобы добиться поддержки на вступление Украины в ЕС и НАТО и объединить прозападную и пророссийскую группы общества. В.ЮЩЕНКО отметил, что был бы рад, если бы Украина вступила в НАТО во время его президентства.

«Мы начнем специальную программу, нацеленную на информирование общества о том, что такое НАТО, об истории этой организации и программе действий на следующий год. Украина является частью Европы. Мы имеем много общих интересов, поэтому мы должны иметь общую систему безопасности», - аргументировал он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, на пути к членству Украины в Евросоюз главной задачей остается адаптация национального законодательства к европейскому. «Наш главный приоритет – войти в состав Европейского Союза. Для реализации этой цели нам необходимо адаптироваться к европейским законам, чтобы помочь национальным производителям. Мы можем расширять свое сотрудничество и с восточным регионом, в том числе с Россией и Казахстаном, но не нарушая при этом правил еврорынка», - пояснил Президент Украины.