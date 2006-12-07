О выходе из фракции БЮТ заявили еще четверо депутатов

Депутаты Киевсовета Александр ДАНИЛОВ, Николай БОЙЧУК, Виктор МАНЖУРА и Александр ПРИТЫКА заявили о выходе из фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в начале пленарного заседания Киевсовета заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его словам, соответствующие заявления поступили сегодня Киевскому городскому председателю.

При этом О.ДОВГИЙ добавил, что А.ДАНИЛОВ в своем заявлении сообщил о вступлении во фракцию Партии регионов, а Н.БОЙЧУК и А.ПРИТИКА просят считать себя внефракционными. Относительно В.МАНЖУРЫ, то О.ДОВГИЙ не сообщил, будет ли он внефракционным или войдет в какую-то фракцию.

Справка УНИАН. На выборах по спискам БЮТ в Киевсовет прошел 41 депутат. Уже вышли из фракции БЮТ около 10 депутатов, в частности, Андрей АНДРУШКИН, Леонид КРЮЧКОВ, Александр СВЕРБИУС, Андрей ИВАНОВ, Светлана ЗОРЯНА, Николай ЛАМБУЦКИЙ.