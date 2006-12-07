На Крещатике 5 тысяч людей скандируют «Геть команду Черновецького!»

Возле киевской мэрии началась акция протеста против повышения коммунальных тарифов, организованная межфракционным депутатским объединением „Демократический Киев” в Киевском городском совете.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 5 тыс. человек. Они скандируют «Геть команду Черновецького!».

На акции запланированы выступления депутатов Киевсовета от фракций, которые входят в объединение, - Виталия КЛИЧКО, Михаила БРОДСКОГО, а также народных депутатов Николая ТОМЕНКО, Анатолия СЕМИНОГИ.

Также под мэрией установлены палатки политической партии «Велика Україна», которая собирает подписи киевлян в поддержку проведения местного референдума о выражении недоверия столичному городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и нынешнему составу Киевсовета.

Кроме того, как обещал М.БРОДСКИЙ, под мэрией стоят столы, возле которых все желающие могут написать свои отзывы о деятельности Киевского городского председателя, а также записаться в волонтеры для помощи в проведении референдума.

Помещение мэрии охраняется большим количеством милиции, в частности, только по улице Богдана Хмельницкого возле ЦУМа стоит 8 автобусов и 3 автомобиля для перевозки людей, на которых написано «Милиция». В помещении мэрии также много охраны.

В Киевсовете сейчас продолжается регистрация депутатов на пленарное заседание третьей сессии, на которое депутаты от «Демократического Киева» планируют внести на обсуждение вопрос об отмене решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как известно, в межфракционное депутатское объединение „Демократический Киев” в Киевсовете входят фракция БЮТ, фракция “Наша Украина” и фракция Блока Виталия Кличко, а также ряд внефракционных депутатов. Представители объединения обещали вывести на сегодняшний митинг к Киевсовету около 15 тыс. человек.