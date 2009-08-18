Медведько говорит, что Пукач активно сотрудничает со следствием

Обвиняемый по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ активно сотрудничает со следствием и все его показания сейчас проверяются.

Об этом А.МЕДВЕДЬКО сообщил во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

А.МЕДВЕДЬКО информировал главу государства о последних результатах досудебного расследования по делу об убийстве Г.Гонгадзе. По его словам, на минувшей неделе с обвиняемым А.ПУКАЧЕМ были проведены все следственные действия.

По словам генпрокурора, все показания А.ПУКАЧА проверяются. Он отметил, что А.ПУКАЧ активно сотрудничает со следствием. «Эти данные полностью свидетельствуют о том, что мы на правильном пути. Мы будем все делать, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому делу», - заверил А.МЕДВЕДЬКО.

Он также сообщил, что ведется проверка работы правоохранительных органов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, где в свое время скрывался А.ПУКАЧ. «В ближайшее время мы дадим оценку, почему длительное время он был в розыске», - сообщил генеральный прокурор.

Также А.МЕДВЕДЬКО сообщил о ходе расследование дела по факту насильственной смерти жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, в причинении которой подозревается бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ. Также в ходе расследования этого дела Генеральная прокуратура возбудила еще несколько дел в отношении него и других лиц, в частности по статьям 146 и 189 Уголовного кодекса Украины.

Президент обратился с четкой установкой к генпрокурору максимально мобилизовать силы правоохранительных органов с целью розыска подозреваемого В.ЛОЗИНСКОГО и расследования данного чувствительного для общества дела до конца.

Подытоживая обсуждение этого блока вопросов, В.Ющенко обратился к генеральному прокурору с рядом предложений, в частности: одновременно с обеспечением всестороннего расследования этих уголовных дел, уменьшением напряженности в обществе, недопущением разного рода политических спекуляций безотлагательно направить усилие следственно-оперативных групп на эффективное раскрытие и расследование преступлений.

О ходе расследования дел генеральный прокурор должен лично информировать Президента на регулярной основе.

В.ЮЩЕНКО также рекомендовал прокуратуре продолжать официально реагировать на провокационные заявления и сообщения в средствах массовой информации.