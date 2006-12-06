Тарасюк решил искать правды у Медведько

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК просит Генеральную прокуратуру Украины оценить законность его недопуска на сегодняшнее заседание Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в МИД Украины.

Б.ТАРАСЮК сказал, что направил представление генеральному прокурору, «чтобы он оценил ситуацию с точки зрения соблюдения закона и Конституции».

Он назвал сегодняшнюю ситуацию беспрецедентным фактом. Б.ТАРАСЮК рассказал, что показывал министру Кабинета Министров Анатолию ТОЛСТОУХОВУ постановление суда о приостановке действия постановления Верховной Рады Украины об освобождении от должности министра иностранных дел, а также указ Президента, которым ему поручено продолжать исполнять обязанности министра. Однако, по словам Б.ТАРАСЮКА, его не слушали, сказав, что действуют в соответствии с решением Верховной Рады Украины. Он назвал это игнорированием решения суда. Таким образом, по словам Б.ТАРАСЮКА, было выражено неуважение к решению суда и всей правовой системе.

Б.ТАРАСЮК добавил, что решение суда было зарегистрировано в Кабмине вчера в 19.15, то есть члены Кабмина знали о его существовании.

Также он отметил, что действия членов Кабинета Министров свидетельствуют о невыполнении указа Президента, что, по его словам, является нарушением Конституции.

Как сказал Б.ТАРАСЮК, эти действия Кабинета Министров содержат признаки преступления, поскольку были направлены на препятствование деятельности государственного служащего.

Кроме того, по словам Б.ТАРАСЮКА, также были признаки превышения власти и служебных полномочий.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

5 декабря Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел.

Шевченковский районный суд Киева принял решение прекратить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Сегодня министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ не пропустил Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства.