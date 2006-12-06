Тимошенко раскрыла карты перед Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНО сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, которая состоялась по его инициативе, обсудила вопросы государственного бюджета на следующий год, а также высказала свое мнение по поводу законопроектов об оппозиции и Кабинете Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Лидер БЮТ сказала: «Говорили о бюджете. Я Президенту высказала свое мнение, что этот бюджет может дать государству».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в вопросе законопроекта о Кабмине, сказала, что «мы не будем поддерживать этот закон. И если Президент наложит вето, мы не будем его преодолевать».

Кроме того, по ее словам, во время беседы с главой государства она рассказала ему «обо всех элементах, которые она будет пытаться использовать для борьбы с правительством Виктора ЯНУКОВИЧА».