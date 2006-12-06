Тимошенко разнесла бюджет-2007 в пух и прах

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что принятый сегодня парламентом государственный бюджет на 2007 год угрожает государственности Украины, и не исключает, что Президент Украины ветирует его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Это бюджет идиотизма. Этот бюджет угрожает не только жизни людей, но и государственности Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, принятие бюджета на следующий год - «это тот случай, когда нужно садиться и писать новый бюджет».

В то же время, сказала лидер БЮТ, вето Президента вряд ли сможет что-то исправить, однако, «если правительство на что-то способно», оно должено внести поправки в принятый бюджет.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в бюджете-2007 неверно определен уровень инфляции с учетом социальных выплат. Готовя бюджет, правительство «сфальсифицировало его», сказала лидер БЮТ, поскольку, по ее словам, доходная часть бюджета рассчитывалась по одним показателям, а социальные расходы – по другим.

Кроме того, заявила Ю.ТИМОШЕНКО, показатели внутреннего валового продукта существенно завышены, потому что рассчитывались по старым ценам на энергоносители, что значит, что ВВП не будет отвечать реалиям.

Как сказала лидер БЮТ, благодаря предложенному правительством Виктора ЯНУКОВИЧА бюджету на следующий год внешний долг Украины возрастет на 5 млрд. грн.

Говоря о достижениях оппозиции, в частности, БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, благодаря стараниям этой политической силы, в бюджете удалось добиться ликвидации свободных экономических зон и технопарков, что значит, что «донецкие блатные» не получат льгот.

К достижениям оппозиции она также отнесла возвращение льгот по уплате НДС для агропредприятий; помощь семьям в виде 8,5 тыс. грн. при рождении ребенка; права военнослужащих на государственное страхование и компенсационные выплаты; возобновление продолжительности выплат по безработице до 360 дней, а не до 9 месяцев, как было предусмотрено бюджетом; исключение из бюджета нормы, ограничивающей 32 календарными днями в год выплаты в случае пребывания на больничном.

В то же время, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, оппозиции, к сожалению, не удалось отменить права предоставления льгот частным предприятиям под финансовые гарантии государства.

По словам лидера БЮТ, кроме того, правительство до 2010 года хочет увеличить государственный долг в 2,5 раза, что является недопустимым для государства.