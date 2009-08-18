Россия сможет напасть на Украину не раньше, чем через три года - эксперт

Анализируя последние действия Кремля, военный эксперт – российский независимый обозреватель Павел Фельгенгауэр – в анализе для американского аналитического фонда «Джеймстаун» приходит к заключению, что Москва не исключает вторжения в Крым в будущем под предлогом защиты российских интересов. По его оценке, украинские вооруженные силы не эффективны, но и российская армия еще не готова к «освободительной кампании» в густонаселенных районах Украины. Об этом сообщает радиостанция “Свобода” в связи с поданным президентом Медведевым законопроектом об использовании вооруженных сил за пределами России и соответствующей реакцией украинского МИД.

Перед тем как Россия сможет приступить к украинской миссии, ей нужно по меньшей мере три года радикальной модернизации войск и определенное перевооружение, считает российский обозреватель. Пока на горизонте Павел Фельгенгауэр видит новую газовую войну с Киевом, а военная угроза тем временем побудет на заднем плане.

Вскоре после российско-грузинской войны официальная Москва объявила об амбициозных планах реформирования вооруженных сил до 2020 года. Военный эксперт из фонда «Джеймстаун» Роджер Макдермотт говорит, что речь идет о самых масштабных переменах в армии после Второй мировой войны. Программа предусматривает отказ от принципа массовой мобилизации в интересах создания мобильных сил, способных выполнить приказ о развертывании на протяжении одного часа.

Хотя на Западе слышны скептические голоса, западный обозреватель считает, что уже до конца этого года российскую армию нельзя будет узнать. К началу нынешнего лета уже половину российских дивизий заменили на бригады, которые отправили на учения, чтобы опробовать новые структуры.