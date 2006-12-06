Ющенко упрекнул Тимошенко за Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Блок Юлии Тимошенко частично ответственен за то, что против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО был применен «неправовой арсенал средств».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА по результатам встречи В.ЮЩЕНКО с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

По ее словам, во время встречи В.ЮЩЕНКО напомнил Ю.ТИМОШЕНКО о том, что во время голосования в Верховной Раде за отставку Ю.ЛУЦЕНКО фракция БЮТ частично поддержала эту инициативу.

Как сказал Президент, это произошло «в то время, как кампания против ЛУЦЕНКО носила явно политический характер».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря ВР проголосовала за отставку Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел. За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 434, зарегистрированных в зале, в том числе 5 членов фракции БЮТ.

В тот же день фракция БЮТ приняла решение об исключении двух депутатов - Василия ХМЕЛЬНИЦКОГО и Александра ЕДИНА, которые накануне проголосовали за постановление, которым правительству рекомендовалось рассмотреть вопрос отставки Ю.ЛУЦЕНКО.